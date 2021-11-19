央視今天（19日）報導，中國駐歐盟使團團長張明近日在布魯塞爾表示，歐盟對台灣問題的承諾對歐盟及成員國構成法定義務和約束，歐方應言而有信。

當地時間16日，張明出席歐盟智庫歐洲政策中心舉辦的「60分鐘吹風會」，在回答主持人莎達有關台灣問題的提問時，張明指出，台灣問題完全是中國內政，高度敏感。實現祖國完全統一在中國老百姓心目中的分量相當重，歐方一些人士似乎對此認識還不到位。

張明說：「我在此重申，中國在台灣問題上的立場是堅定而清晰的，這一立場從未改變也永遠不會改變。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。一個中國原則是為聯合國所認可的國際關係准則和國際社會普遍共識，也是中國同包括歐盟及其成員國在內的其他國家建立外交關係和開展合作的前提和政治基礎。基礎不牢，地動山搖。」

張明提到，歐洲經濟共同體委員會副主席索姆斯1975年訪華，與中方就中國與歐共體建立正式關係達成一致。在台灣問題上，索姆斯表示：「歐共體的所有成員國都承認中華人民共和國政府，並就台灣問題採取了中華人民共和國所接受的立場。依照這些立場，我確認，歐共體不同台灣保持任何官方關係或締結任何協定。」

張明強調，這一承諾對歐盟及成員國構成法定義務和約束，歐方應該言而有信。「近期我們遺憾地看到，一些人似乎認為台灣是一張可以打、很好打的牌，認為可以通過它損害中國的利益。這種行徑絕不可能改變兩岸同屬一個中國的事實，只會更加堅定中國人民捍衛主權和領土完整、實現祖國完全統一的決心。」