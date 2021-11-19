在能源價格以及原物料大漲下，日本的通膨已連續兩個月都是正數。繼9月增加0.2%之後，日本19日剛出爐的10月核心CPI(消費者物價指數)為年增0.1%。

經濟專家預估，燃料成本上漲，在未來幾個月日本CPI應該都不會出現負成長。但是，與其它已開發國家相比，日本的通膨應不會大增，因當地上班族的薪水，基本上是沒在加薪的。

日本官方19日資料指出，剔除波動大的鮮食，但保留燃料產品的核心CPI，10月年增率為0.1%。這與預估值相符，9月時的CPI為0.2%，是繼2020年3月以來首次上漲。

而當地央行在2021年最後一次會議，預定12月中旬召開，屆時會不會有動作，這份CPI也扮演著舉足輕重的角色。

在全球大都面臨通膨壓力下，日本現在也無法置身事外。原物料飆升也讓當地10月躉售物價出現40年來最大漲幅。就是因為當地民眾買氣縮手，日企才不敢將生產成本大增的壓力給轉嫁出去。所以，日本核心CPI才一直在零的附近游走。

上半周時，日本央行曾表示，隨著景氣復甦下，預估2022上半年的通膨將增至1%左右，不過仍遠低於目標值2%。雖然長期低利環境會影響銀行業者獲利能力，但日本央行還是對大規模貨幣刺激政策不鬆動，就是要把當地通膨拉升至2%才方休。