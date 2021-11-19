技嘉(2376)旗下電競品牌AORUS，正式成為新竹街口攻城獅職業籃球隊新賽季的合作夥伴，技嘉AORUS提供電競主機、螢幕、筆電進駐新竹街口攻城獅近日落成的訓練中心，為新一季的P.LEAGUE+職業籃球聯賽帶來最佳助力。未來在新的賽季中，球迷也可以在新竹街口攻城獅主場館，看到技嘉AORUS電競產品，能夠隨時透過AORUS電競螢幕觀賞賽事。

技嘉日前法說透露，第四季營運可維持第三季，全年營收可望達1200億元，看好明年主板、顯卡、伺服器、電競筆電等四大產品動能續強，營運再優於今年。ASP部分，預估主機板在AS較高的新產品貢獻下將能與今年持平，而顯卡則要以挖礦的狀況決定。

技嘉第三季毛利率23.21%，季減3.52個百分點、年增5.9個百分點，營益率12.66%，季增0.7個百分點、年增6.62個百分點，稅後盈餘35.9億元，季增9.23%、年增152.06%，EPS達5.66元。

累計技嘉前三季營收914.48億元，年增49.6%，毛利率24.71%，年增7.87個百分點，營益率12.02%，年增6.83個百分點，稅後盈餘為96.37億元，年增194.5%，EPS達15.81元。

技嘉表示，以「Team Up. Fight On.」為品牌標語的AORUS，深信所有玩家都能團隊合作及相互交流，一起打拼，籃球運動同樣是以團隊為中心，需要每一個隊伍相互配合才能完成的比賽，電競與籃球二者同樣都是重視團隊精神，技嘉AORUS期許以「要贏團隊精神最重要」，成為新竹街口攻城獅每一場精彩比賽的後援。