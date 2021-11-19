荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)周四指出，該公司看見產品在中國的需求依然強勁，2021年銷售額約在20億歐元(約合23億美元)。

財務長Roger Dassen說，由於全球半導體短缺，該公司目前全數滿載負荷營運。艾司摩爾認為，2022在中國的銷售額將達到類似水準。「我預計，今年在中國國內的銷售額將略微高於20億歐元」，「明年，預計這個數字不會大幅增加，但是我們預計這數字將會維持守住，因此，明年的銷售也會相當強勁」。

由於美國軍方的擔憂，荷蘭政府一直沒有批准艾司摩爾將先進的製造工具運往中國。然而中國仍是艾司摩爾的大買家，全球僅次於台灣和南韓。艾司摩爾也是光刻機的主要製造商，可用於製作運算晶片的電路。

在被問到美國政界是否有進一步限制對中國銷售光刻機時，Dassen回覆，這不會立即影響到艾司摩爾。「如果出於任何原因，中國方面出現一些問題，例如更嚴格的監管...，我們很可能會發現，需求在別的地區會被拉高」。

財務長Dassen指出，由於美國、歐盟和其他國家出於戰略考量，計畫提高半導體製造產能，所以艾司摩爾也正在考慮需要額外增加多少產能，來滿足對產品日益增長的需求。

Dassen是在摩根士丹利TMT會議上發表該意見。