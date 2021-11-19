大陸限電政策衝擊亞泥(1102)第3季營運表現，大陸放寬採煤規定後，中國大陸動力煤價大幅下滑，不過，水泥價格僅微幅減少，使得水泥利差大幅拉高，法人預期，亞泥在煤價大跌之下，獲利將獲改善，第4季業績將明顯優於第3季。

煤佔水泥成本超過3成，大陸動力煤價格波動，明顯影響到中國大陸水泥產業的獲利。基於環保及減碳，大陸政策長期縮減煤產量，使得火力發電燃煤不足，造成當地大規模斷電停工，大陸動力煤由2021年8月中旬每公噸人民幣762元，上漲至10月中旬的人民幣1835.6元，漲幅高達141%。

後續大陸官方考量事態發展日趨嚴重，放寬採煤的規定，並同時放寬電價管制，動力煤產量快速上升，至11月中旬，大陸動力煤價格跌幅達55%。而動力煤價格大跌，也使得水泥產業成本壓力大降。

不過，觀察中國大陸全國水泥價格指數，中國大陸全國水泥價格指數，由7月底的139.29，一路上漲至11月中旬的211.48，漲幅高達52%，仔細來看，在大陸動力煤大跌55%的期間(10月19日~11月15日)，中國全國水泥價格指數僅下跌1%，水泥利差大幅拉高。

中國大陸水泥漲價，有利於水泥業營收表現，而大陸動力煤大跌，水泥業成本可望降低，中國大陸水泥的利差將獲明顯改善，對亞泥2021第4季及2022年全年業績將有正面的幫助。