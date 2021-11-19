美國總統拜登周四證實，美國正在考慮外交抵制北京奧運，以抗議中國的人權記錄，包括華盛頓所指中國政府對穆斯林少數族裔進行的種族滅絕行動。

拜登周四在與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）會面時，記者問到美方是否考慮對北京奧運進行外交抵制時表示：「這是我們正在考慮的事」。

所謂的外交抵制意味著美國官員將不會出席明年2月在北京舉辦的冬奧開幕式。

美國若不派外交人員出席北京冬奧，宛如打臉中國國家主席習近平。數日前習近平和拜登才進行了一場世界矚目的線上峰會，雙方都試圖緩解兩國緊張局勢。這是自拜登1月上任以來，第一次與習近平進行全面性的會談。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）周四在例行記者會上表示，美國考慮外交抵制北京冬奧是出於對新疆人權的擔憂。她表示：「有些領域我們確實擔憂，對於在新疆侵犯人權的做法，我們深感關切」。薩琪表示在做出決定之前需要考量眾多因素，並拒絕提供時間表，僅表示將留待總統做出最後定奪。

了解拜登政府想法的消息人士透露，白宮內部的共識越來越多傾向於美國官員不應該出席北京冬奧。