家住台中市北區的77歲賴姓老翁為瘖啞人士，腰背因年邁而佝僂近90度，17日傍晚17時30分許，獨自一人拄著拐杖緩慢徘徊在熱鬧的進化北路與學士路口，他求助路過民眾協助返家，該民眾熱心報警求助，台中市警二分局永興派出所警員周哲彬、黃世霖比手畫腳與老翁進行無聲的溝通，最後在員警陪同下回到溫暖的家。

警方表示，到場時老翁身上並未攜帶證件，詢問家住哪裡、有無家人同住等問題，他不斷發出嗯嗯啊啊的聲音，搭配手語盡全力想表達，員警與老翁比手畫腳，雙方依舊有看沒有懂，無法理解彼此意思，決定先將老翁載返所休息，再使用人臉辨識系統交叉比對，順利查出身分及住處，由警員吳玲羽、林嘉政護送返家。

員警發現老翁疑似失智，已有多次走失協尋的報案紀錄，鄰居一看到老翁，馬上向員警表示「是住這間啦！他常常不見」，員警親切的攙扶老翁，替他拿鑰匙開門、將隨身提袋放置妥當，確認安全無虞後，吳員比出「OK」手勢，折騰半天總算回到家的老翁這才開心的露出笑容，向員警回比「OK」手勢，並不斷點頭表達謝意，吳員笑說之前都是雞同鴨講，直到這個台灣通用的「OK」手勢及點頭示意，才心領神會老翁的感謝之意。

分局長陳家銘呼籲，如家中有疑似失智的家屬常有走失之虞，家屬可備妥資料向政府單位申請防走失之愛心手鍊；也請民眾發現迷途或需要幫助的人，主動關心並伸出援手幫忙，並通知警方協助，避免發生意外憾事。