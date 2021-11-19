洪慶淋以創立10家人頭協會，勾結包含「白狼之子」張瑋的華夏大地在內等8家旅行社，以城鄉、商務等理由「假交流，真觀光」，助1454人次的大陸人士來台觀光，不法獲利至少上百萬元。台北地檢署19日依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等罪嫌起訴洪、張共10人。

檢方調查，目前法令規定，國內甲種旅行社可經營國外旅遊，大陸人士若來台旅遊，須提供存款證明，但不少大陸人士貪圖來台方便，會透過大陸旅行社找台灣的非甲種旅行社，以交流名義來台，實際上從事觀光旅遊。

洪慶淋認為有利可圖，於2017至2019年間以自己及妻女名義創立「新北市水資源經濟發展協會」等10家協會，實際上沒有運作，卻與大盟、奇異、尚通、三越、友佳、信宇、行家、華夏大地8家旅行社勾結，以每名大陸人士1000至2000元不等代價，開立假交流活動的邀請文件。

檢方認定，洪慶淋協助大陸人士假借交流名義來台觀光，至少1454人次，其中有不少大陸公務員，若以最高價碼2000元計算，不法獲利達近300萬元，今依違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪，起訴洪男及旅行社負責人張瑋、王姝茵夫妻等共10人，並建請法院宣告沒收犯罪所得。