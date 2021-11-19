包材及設備大廠旭源包材科技原本與州巧科技簽署MOU，以6.725億元出售新竹新豐廠房及土地，年底前完成交易及辦理過戶手續，但州巧決定擴大事業版圖，旭源廠房不敷使用，雙方決定中止交易。旭源表示，旭原新竹新豐廠當地房價上漲一至二成，旭源會依照房價新行情，另覓合適買主。

旭源主管指出，旭源2011年買入新竹湖口工業區土地生產標籤機及印刷機，將新竹廠打造為印刷機示範工廠，但真正生產大本營在嘉義，造成人力重複配置。旭源基於人力調度及整合資源，2020年將印刷機設備搬遷至嘉義廠。

旭源指出，旭源考量新竹廠生產標籤機及企業營運總部只需要1千坪土地，董事會決議處分新竹廠房及3千坪土地，州巧科技表態有意願購買，董事會授權董事長黃南源在總交價6.725億元以上，展開後續洽談，處分所得，用以償還2019年向銀行辦理12.8億元聯貸案而改向銀行貸款。旭源出售新竹廠房及土地後，計畫在新竹一帶租地或購地建廠，生產套標機及企業營運總部之用。

旭源18日公告，雙方取消這項交易。旭源主管19日表示，州巧原表達意願承購，雙方也簽署MOU，但州巧原本只需3千多坪廠房，但因新增事業，需要更大空間，基於未來營運規劃，才決定取消此承購案。雙方簽MOU之後，已有房仲業者表達願意加價購入旭源新竹新豐廠房，目前房價也上漲，旭源為改善財務結構，會用房地產最新價格出售新竹新豐廠房及土地。