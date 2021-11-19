邵雨薇在《2049》劇中奮勇救子。（瀚草影視提供）

邵雨薇在《2049》劇中救子。（瀚草影視提供）

未來影集《2049》本周六晚上10點在台視、myVideo迎來大結局，邵雨薇和林柏宏在劇中飾演一對原本說好不婚不生的戀人，意外「鬧出人命」，還發現孩子可能有暴力傾向，林柏宏為讓老婆安心，決定親自管教兒子，卻把1歲孩子打到手腫爆哭。

他因自責跑到樓下花園抽電子煙，還一直打自己頭，林柏宏演完後表示：「回到家後覺得從內痛到外，肺覺得很痛，頭也被自己打得很痛！」本周結局將有驚險駭人的一家三口落海戲，邵雨薇從茫茫大海中救回孩子的畫面彷彿女版「水行俠」。

邵雨薇透露拍攝當天寒冷，戲拍到一半，外套突被浪捲走，「瞬間消失在眼前」，足見當時海象驚險，她更是崩潰擔心：「這樣就不連戲了，那這樣前面不是要重拍？」高難度拍攝下，她必須不斷說悄悄話安撫劇中3歲孩子，發揮母性承諾：「我絕對不會讓你碰到水！」她在劇中最後成功找到孩子並勇猛抱回岸邊。

邵雨薇與林柏宏事前苦練2個月潛水，邵雨薇拍攝時得在身上綁2公斤鉛塊，一口氣潛水游5公尺，她原本自認很會憋氣，但下水後發現光是5公尺就超級遠，數次覺得：「我到不了那裡！」每次入水都要鼓起巨大勇氣。

雖然事先被教練警告不能等到完全沒氣才求救，但邵雨薇為了完成該鏡頭，撐到最後才在水底比出「要求氧氣筒」的手勢，呼吸那一瞬間心想：「我獲救了！」事後餘悸猶存：「很怕別人沒辦法及時救到自己！」

林柏宏回想第一天拍潛水戲時，因不知如何用力又過於興奮，「每一趟都游非常快且盡全力。」未料拍攝超過10小時，第2天到現場時已經虛脫無力，「最後都是用意志力在演出。」

邵雨薇在劇中的心境轉折複雜難以駕馭，但她成功詮釋一個原本想放棄孩子，後來卻母愛爆發的新手媽媽。她先是幫腹中胎兒做腦部掃描和基因檢測，得知孩子有家族暴力基因，從此忐忑不安想墮胎放棄孩子，上了手術檯後感受到胎動，才又說出：「留下來！」

未料產後再去做大數據算命，看到孩子殺人畫面，邵雨薇心力交瘁下希望交由專業保母照顧寶寶，林柏宏則是用體罰打罵對待孩子，但2人在現實中都不太能認同這對父母的做法。

邵雨薇表示若有孩子，不會想用大數據算命預見未來，「相信命運可以被改變。」她更不贊成體罰，回想小時候有過打破盤子被罰跪在門口，也曾有過「不知所云被處罰」經驗，導致現在對某些事情的恐懼。」期許自己未來能成為小孩的朋友，笑言：「應該是很會整小孩的媽媽，像我現在也很喜歡鬧我的動物，再小心翼翼地看他們反應。」

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