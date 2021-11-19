秋季是享用鰻魚最佳的時刻，台鐵局高雄餐旅所為滿足南部鄉親的味蕾，研發有別於台北餐旅所的口味，推出限時限量蒲燒鰻魚便當「心鰻意足便當」，今日起至11月30日止，在高雄車站東六門、新左營以及屏東站販售，每份售價179元、每日限量30份。

台鐵局指出，一般日式蒲燒鰻魚便當僅有飯和鰻魚，心鰻意足便當除選用新鮮蒲燒鰻魚外，並加入日式元素海苔玉子燒、季節時蔬高麗菜、彩椒玉米筍等，便當除了有豐富配色，也能攝取到豐富的營養成分，搭配酸甜的洛神漬蘿蔔片，更能解膩並口齒留香。