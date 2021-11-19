美股四大指數漲多跌少，因台積電ADR大漲逾3%，帶動標普、那斯達克和費半指數創歷史新高，惟受思科重挫，道瓊收跌逾60點，日韓股市亦走高，台股今開高22.82點、報在17864.19點，指數最高站上17986點，大漲逾百點，距離萬八大關僅剩差不到15點，其後漲幅收斂，聯發科(2454)、金融股熄火，今日成交量預估約4000億元。目前台股沿著五日均線走揚，現階段台股指數位於各期均線之上，短中期均線呈多頭排列，下檔在月線17300點具有強力支撐，搭配成交量能溫和放大、外資回補買盤積極，有利台股向上盤堅。

電子權值股方面，晶圓雙雄台積電(2330)在ADR大漲下，股價開高震盪，漲幅一度達1%，股價最高達623元，聯電(2303)開高走高，上漲2.8%，股價最高達65.2元。股王矽力-KY(6415)呈現盤下震盪，聯發科今一早發表全新5G SoC天璣9000，股價卻是利多不漲，開高走低，其後紅翻黑走跌，股后信驊(5274)同樣小跌震盪。面板股彩晶(6116)上漲逾2%，友達(2409)、群創(3481)盤中漲幅也在1.8%~2%。

金融股今日倒一片，大型金控股成眾矢之的，台新金(2887)、新光金(2888)跌幅逾2%，富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、中信金(2892)均跌逾1%。

分析師表示，台股昨日站穩17800關卡後，今早距離萬八大關一度僅剩下15點左右，配合各期均線呈現多頭排列，成交量溫和放大，指數盤堅走揚。考量台灣上市櫃企業第三季財報亮眼，且多家重量級法說會釋出對第四季正面看法，年底作帳行情可期。加上外資歸隊，資金行情再起，強勢族群輪番上攻，建議擇優布局，偏多操作。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。