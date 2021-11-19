大同(2371)連續6個交易日獲外資買超，外資持股已增到2成，再加上今年前3季轉虧為盈，EPS為0.54元，早盤股價大漲逾7個百分點，企圖挑戰「4」字頭。

大同人事布局持續調整，近日宣布延攬大世科(8099)董事長兼策略長沈柏延，擔任執行副總經理，藉此將旗下系統事業、太陽能電廠及儲能系統、重電系統打造成專業整合供應商。

大同在董事長盧明光帶領的新經營團隊下，營運體質調整有成，加上子公司尚志資產挹注，第三季稅後盈餘為7.4億元，寫同期次高，季減10.52%、較去年同期虧轉盈，EPS為0.31元；前三季獲利創新高，達12.67億元，EPS為0.54元。

沈柏延擘他心目中的願景，希望強化大同公司組織能力，以數位轉型帶來的創新應用趨勢，組織如何提升競爭力的議題，大同公司四大事業群應進行檢視有價值影響力的客群，聚焦重點產品，投入技術研究，並對於整合型專案的商機(含創新技術及應用)，進行整合水平同業的特定解決方案，讓ICT系統單位、太陽能電場及儲能系統單位、重電系統單位成為專業整合技術供應商。

此外，大同也公告新任董事由前經濟部長、資訊工業策進會董事長陳瑞隆接任。