因應2030雙語國家政策及國際化潮流，新北市教育局日前在新北高中舉辦公私立高級中等學校學生英文作文暨英語演講比賽，獲演講比賽第一名的三民高中同學吳庭文表示，因興趣選修英語課程，可以掌握基本英文演說技巧，也透過學習英語打開國際視野，探尋更深廣議題，期待未來能站上國際舞台，一展語言長才。

吳庭文的指導老師蔡琍玲說，她本身發音及英語能力相當好，為比賽下了十足功夫，是位努力肯吃苦的孩子，因疫情關係，在暑期採取書面文字指導及錄影的培訓方式，她都能照規劃進度不厭其煩地錄影反覆修正，當日比賽表情語調及肢體動作完美地演出，最終得到第一名佳績，身為指導老師感到與有榮焉。

教育局表示，此次英語演講比賽共有145名學子參加報名，分為演講、作文兩組各選出第一名1位、第二名3位、第三名6位及佳作10名。其中演講組名次已出爐，而作文組得獎名單預計於29日前於新北高中校網公告。

題目結合國內外時事議題，以全球疫情下所得到的經驗為主題，不僅激發學生英語文興趣，也期待能產生國際視野與社會關懷，展現語文能力也同時培養環境人文議題的深度思考。這些競賽好手擔負起教室雙語驅動者角色，在教室內作為推動口說、閱讀與敘寫能力的雙語小幫手，創造同儕間的學習互動，營造更好的雙語學習環境。

教育局長張明文表示，面對知識經濟及網路科技的發展，新北市持續培養具有國際視野及專業知識的各種人才，讓學生與世界無縫接軌。近年來，雙語政策以跨域整合、生活連結及環境營造為三大主軸，輔以學習生活化、教學科技化、在地特色化、模式多元化及師資專業化五大策略，在師資與課程上投入各種資源，培育孩子成為在生活中喜愛使用雙語公民。