大陸全國台灣研究會執行副會長王升今天（19日）在《人民日報海外版》發表「民進黨當局分裂行徑嚴重威脅和平統一前景」一文稱：

「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的最佳方式。1979年以來，大陸方面不懈努力謀求兩岸和平統一，真心誠意推動兩岸和談和爭取台灣民心，寄希望於台灣當局也寄希望於台灣人民。大陸方面喻之以義、曉之以理、動之以情、惠之以利，先後提出了一系列政策主張和理念，如「中國人不打中國人」「在一個中國的前提下，什麼問題都可以談」「兩岸一家親」「兩岸命運共同體」「深化兩岸融合發展」等，可謂用意良善、態度真誠。

在兩岸同胞的共同努力下，兩岸從隔絕對立到相互往來，實現了全面直接雙向「三通」，實現了兩岸兩會的制度性協商並達成20多項協議，實現了兩岸領導人的歷史性會晤，兩岸和平統一展現出了令人欣喜的前景。然而，自2016年主張「台獨」的民進黨在台灣「全面執政」以來，形勢卻急轉直下。

民進黨當局拒不承認「九二共識」，致使兩岸溝通機制停擺、兩會商談中斷，而且借香港「修例風波」、新冠肺炎疫情暴發之機，煽動敵意和對立，阻礙兩岸正常交流，單方面改變兩岸關係和平發展現狀。同時，民進黨當局挾洋自重，倚美謀「獨」，在島內外推動各種形式的「漸進台獨」和「去中國化」活動，致使台灣的分裂傾向惡性發展。近期，蔡英文為挽救民進黨施政不力、民怨四起、民眾滿意度下降的信任危機，再次使出「反中」「抗中」的伎倆，對大陸擺出了「以武拒統」、絕不屈服的架勢，在「雙十講話」中宣稱所謂「四個堅持」，拋出「互不隸屬論」的底牌，公然否定兩岸同屬一個中國、中國主權和領土從未分割的事實，在分裂祖國的危險道路上越走越遠。

審視當前的台海形勢，兩岸之間交流停滯、對立加劇、敵意加深，而外部干涉勢力見縫插針，「以台制華」，宣稱「對台灣安全的承諾堅如磐石」、「支持台灣有意義地參與聯合國系統的活動」，並拉幫結伙、興風作浪，破壞國際社會一個中國格局，為民進黨當局撐腰打氣，使得「台獨」分裂勢力更加有恃無恐，肆意進行謀「獨」挑釁，兩岸和平統一的前景面臨著嚴重威脅。

為維護兩岸和平統一的前景，大陸方面對「台獨」分裂勢力勢必進行更為有力的反制，兩岸關係往何處去這一問題，將突出地擺在包括台灣同胞在內的全體中國人面前。實現祖國完全統一是中華民族的共同意志，是中華民族偉大復興的必然要求，祖國必須統一也必然統一，這是不可動搖的歷史定論。祖國大陸和平統一的大政方針沒有改變，但也從沒有承諾放棄使用武力，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

40多年的歷史表明，兩岸關係和平穩定向前發展，祖國和平統一的前景更加廣闊，維護增進兩岸同胞利益福祉的空間自然增大。反之，兩岸關係持續緊張動蕩，採取包括非和平方式等一切必要措施維護國家主權和領土完整及兩岸同胞根本利益的壓力就會持續升高。問題的關鍵在於台灣當局走什麼樣的路，選擇什麼樣的兩岸關係。本世紀以來，認同「九二共識」、反對「台獨」的政黨在台上時，台灣當局走上與大陸和解、合作的方向；而否認「九二共識」、主張「台獨」的政黨上台後，台灣當局走上與大陸對立、對抗的方向。兩岸關係呈現兩種完全不同的樣貌，也預示了兩種不同的前景。面對兩種前景，台灣的各政治勢力及其背後的選民，都應該認清大勢，三思而行。