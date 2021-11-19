騎士插轎車「內臟全碎」最後身影曝 飆速幾乎不見車尾燈（取自記者爆料網）

屏東枋山鄉昨（18日）發生1輛高速行駛的重機攔腰撞上賓士，機車當場「插進」轎車，騎士倒掛在轎車尾慘死，路口監視器影片公開撞擊瞬間後，後方行車紀錄器畫面也曝光騎士最後身影，只見該騎士高速行駛在內車道上，不到5秒就從在鏡頭遠方與賓士碰撞，醫院事後指出騎士內臟幾乎全碎，因多重器官衰竭死亡。

透過影片可見，白色的賓士自畫面右側的路邊停車場逕自橫越南下道路，準備駛入北上道路，而南下的直行重機則因閃避不及狠狠撞上，當下撞擊力道之大，賓士被撞甩了一圈，停在北上道路上，重機騎士則連人帶車插進賓士車後，人也插在車上晃甩，現場留下大片鮮血。

後方行車紀錄器畫面也曝光騎士最後身影，只見該騎士高速行駛在內車道上，不到5秒就從在鏡頭遠方與賓士碰撞，醫院事後指出騎士內臟幾乎全碎。（資料照）

屏東消防局18日14時22分獲報，稱枋山鄉中山路三段一處便利商店前發生重型機車與汽車碰撞車禍，重機騎士受困車內，派遣枋山及獅子分隊分隊共計4車7人前往協助，到場後騎士已無生命跡象，送醫後不治，醫院表示騎士內臟幾乎全碎，最終因內臟多重器官衰竭死亡；賓士車上1名駕駛與1名乘客則輕傷。

PTT上網友熱議，有人將機車騎士後方轎車的行車紀錄器PO出，騎士發生事故前的最後畫面隨之曝光，只見騎士果真高速行駛在內車道，最後在畫面遠處與賓士撞擊；事發後臉書也瘋傳一段對話截圖，騎士死者生前的同行車友透露，當時他時速騎170，但還是沒追到騎士。