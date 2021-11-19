今天是農曆10/15下元節，運勢命理老師艾菲爾分享，這天是水官解除災厄的日子，2022年犯太歲的生肖虎、蛇、猴、豬，一定要提早解除小人和各種流年災厄。而想要祈福、轉運的人，這天需禁食牛肉，也可以在當天選擇一餐茹素。年底前可能破財的生肖狗、虎、兔要把握今天喝發財水，補旺財氣化解厄運。

艾菲爾老師表示，除了2022年犯太歲的生肖虎、蛇、猴、豬，今年犯太歲的生肖牛、羊 、狗、龍、馬建議也要在今天消災祈福。另外如果是以前有懷孕不順或小產、墮胎者，今年有官司、車關或運勢不順者，曾遭逢水厄（水患、水災、水難）的人，都需在這天向水官大帝祈求化解災厄。

想在下元節補運、補財庫和祈福，有三種方法：

▍1.到寺廟祭拜三官大帝，祈求赦罪、消災，並且燒化五色錢。

▍2.當天可去銀行喝發財水，補旺自身財氣。

▍3.當天可請貔貅、三腳蟾蜍放入皮夾內招財。

艾菲爾老師另外公布2021年底財運排行榜，若是財運不佳的人，一定要趁下元節補財庫，為2022年做準備，來年賺大錢、發大財。

▍第四名：生肖狗、虎、兔

平淡無奇

2021牛年結束前，生肖狗、虎、兔的財運並沒有太大的起色，小心還有可能會破財，也許你目前的生活壓力很大，需要藉由消費來緩解心中壓力，不過如果在年底前繼續亂花錢，壓力會更大，建議近期可以找財運四顆星或五顆星的生肖朋友敘舊、喝茶，聊聊彼此對金錢的想法。

▍第三名：生肖雞、羊、龍

吉凶參半

2021牛年結束前，生肖雞、羊、龍在工作上正常發揮，再加上一點努力，正財收入的表現不會讓你失望，加上現在到年底前正好是享受成果的時刻，可以獲得獎金與分潤，若能夠將這筆收入的一小部分存起來，或是妥善投資，有望在明年存到一桶金。偏財運的部分要特別注意，不要因為手頭寬裕，就聽信來路不明的消息，一時衝動把金錢全部投入，小心得不償失。建議近期可以聯繫財運四顆星或五顆星的生肖朋友，聊聊彼此對金錢的想法。

▍第二名：生肖猴、馬、鼠

倒吃甘蔗

2021牛年結束前，生肖猴、馬、鼠財星高照，上班族的表現得到公司賞識，有機會加薪升職，這都取決於過去的努力，雖然過去有大半年的時間你只低著頭做事，如今是你一展長才的絕佳時機，到了年底，荷包自然會有不少的回報。若你經營電商，無可挑惕的商品、誠懇的服務態度加上效率，為你帶來穩定的客源與收入，良好的評價讓你接訂單接到手軟，錢財也自然跟著來，想要賺點偏財的話，可以買些彩券、刮刮樂試試手氣，有望中獎連連。

▍第一名：生肖牛、豬、蛇

財運大發

2021牛年結束前，生肖牛、豬、蛇有天降橫財的好運，除了收入倍增，偏財運也很亮眼。就連家人、朋友、職場同事都跟著沾你的喜氣，好運不斷。近期更有機會遇到歷練豐富的長輩貴人，為你指點進財的方向，只要你能嗅出金錢的味道，抓緊機會投資正確標的，要大撈一把不是問題。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】