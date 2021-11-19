性別友善廁所標章，以英文單字all代表 “All Gender”全性別的概念。（新北市環保局提供）

11月19日為世界廁所日，新北市府19日發表新北市性別友善廁所標章，以英文單字all代表 All Gender全性別的概念。新北市環保局表示，未來公廁管理單位提出申請，符合「確保使用隱私」、「提高如廁安全」、「兩性平等精神」等性別友善條件的廁所，並通過委員及專家學者現場評核，就可核發該標章。

環保局長程大維表示，公廁長期以來為維護性別隱私，在男女性別上，無論是空間、如廁設施等皆明確區分，但隨著多元性別及各種使用需求逐漸受到重視，新北市推動性別友善公廁建置。性別友善廁所不同於一般公廁以性別區分，而是標示便器種類，顧及親子同時如廁的需求，也化解照顧者出現於異性廁間內尷尬氛圍，讓非傳統性別認同的市民朋友也可以安心如廁。

新北市性別友善廁所標章是台藝大學視覺傳達設計學系老師李尉郎設計，李尉郎表示，每棟建築物都有個別的視覺指標，像是陶瓷博物館、故宮博物院及林家花園等，因此標章的設計應該考量到建築物整體風格。

標章材質考量到裝設及保養方式，採不鏽鋼及壓克力設計以外，色調上也選擇中性色彩；圖樣則是以英文單字all 代表 All Gender全性別概念的英文單字，而英文字母ll以圖地反轉方式呈現，整體設計像2個人中間還有隱含第3個人，代表多數眾人的意思，意即大眾皆可適用。

新北市性平委員、台灣伴侶權益推動聯盟創會理事長許秀雯認為，性別友善廁所有助於避免傳統性別二分廁所對不符合刻板性別印象的人所帶來的性別檢查壓力，但每個人都能使用性別友善廁所，也都可以自由選擇，這並不是「多元性別的專屬廁所」，雇主不能因此要求多元性別者「只能」去上性別友善廁所，如果這樣做就失去了友善的初衷，反而變成歧視。

新北市環保局表示，目前有關性別友善廁所設置規定，中央並沒有法規規範，為鼓勵管理單位推動性別友善廁所、評估改造或建置性別友善公廁潛力，後續將規畫「新北市性別友善廁所標章」申請流程及評核表。