國道3號南向195公里300公尺處，19日9時25分，43歲林姓駕駛曳引車行駛在中內側車道接近彰化系統路段處，竟沿線掉落數十塊不鏽鋼鐵片，佔據中內線車道，造成壅塞，封閉中、內線車道，緊急進行拖吊作業，開放外側車道依序緩慢通行，11點狀況排除，開放通行。

曳引車行駛在中內側車道接近彰化系統路段處，竟沿線掉落數十塊不鏽鋼鐵片，佔據中內線車道，造成壅塞。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

曳引車行駛在中內側車道接近彰化系統路段處，竟沿線掉落數十塊不鏽鋼鐵片，佔據中內線車道，造成壅塞。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道七隊初步調查，事故是37公噸曳引拖車載運鐵片，由全興工業區出發，要前往台南，行經國道三號南向彰化系統路段，疑是固定鐵束帶斷裂，導致鐵片散落於車道，幸好後方車輛即時閃避，並未造成交通事故，全案於10時56分排除恢復通車，後續將由快官分隊依規定製單舉發。

曳引車行駛在中內側車道接近彰化系統路段處，竟沿線掉落數十塊不鏽鋼鐵片，佔據中內線車道，造成壅塞。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

曳引車行駛國道3號接近彰化系統路段處，沿線掉落數十塊不鏽鋼鐵片。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道交通警察第七隊表示，時序已入秋季，東北季風強勁，國道3號快官至龍井路段易有側風情形發生，掉落物事故頻傳。統計今年10月，掉落物致造成交通事故案件計13件，共32部車輛受損，依道路交通管理處罰條例，駕駛人處新臺幣3000以上、1萬8000元以下罰鍰。

國道七隊大隊長李信義呼籲：用路人開車上高速公路前應做好檢查，將貨物捆紮牢固並嚴密覆蓋，避免散落，小物件散落，在重力加速度下亦有嚴重殺傷力。