10月鼻頭漁港出現1隻小海豹，引發民眾對海洋生態的關注，新北市動保處今舉辦鯨豚及海龜救援課程，邀請國立海洋大學程一駿教授、中華鯨豚協會教授「3要4不原則」，增進一線人員救援海洋保育類動物的處理能力，提升救援效率。

「海龜教授」之稱海洋大學老師程一駿表示，全世界海龜有7個品種，台灣海域就含擴5種包含綠蠵龜、赤蠵龜、欖蠵龜、玳瑁、革龜，在沙灘看到海龜或鯨豚活體擱淺時，應遵守緊急處理「3要4不原則」，1要將動物扶正、2要保濕、3要記錄呼吸及心跳速率，1不風吹日曬、2不站於動物頭尾、3不推拖拉扯、4不喧嘩。

動保處指出，新北市是台灣最北城市，轄地幅員遼闊，擁有三面環海、超過140公里長的海岸線，蘊含了豐富的海洋生物資源，曾出現小虎鯨、長吻真海豚、江豚、瓶鼻海豚、粗齒海豚、瓜頭鯨、條紋海豚、小抹香鯨、綠蠵龜、欖蠵龜及玳瑁等，不時會有迷航鯨豚、海龜擱淺，今年至10月底共接獲通報60件，其中有55隻海龜及5隻鯨豚，多數為已死亡擱淺個體。但受因疫情影響，遊客減少戶外活動，今年通報數明顯下降三分之一。

動保處提醒，民眾若是在海岸邊發現擱淺鯨豚或海龜，切記不要主動接觸，撥打118聯絡各地海巡署或是1999通報，動保處將結合各單位派員救援，以維護海洋動物安全。