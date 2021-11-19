CURRY FLURRY pic.twitter.com/vGYy9XezjQ — Golden State Warriors (@warriors) November 19, 2021

眼見勇士打完前3節，竟然處於13分落後劣勢，柯瑞當然知道自己該怎麼做了！柯瑞全場投進9顆三分球、獨拿40分，光在第4節，他就轟下20分，幫助勇士最後以104比89逆轉擊敗地主騎士，更摘本季第13勝(2敗)，續居聯盟與西區龍頭。

打完前3節，勇士68比81落後騎士，但在末節一開始，柯瑞就連續投進3顆三分球，搭配達米恩李連進3球，勇士竟然打出17比0猛攻，反以85比81超前，騎士打到最後6分20秒，才靠加蘭上籃得到末節第1分，氣勢卻已倒向勇士。

柯瑞不僅個人得分很快突破30大關，更在剩下比賽時間持續發威，打到最後1分41秒，柯瑞的切入上籃得分，除了讓自己的得分來到40分，更幫勇士取得99比88大幅領先，他光在末節就拿到跟前3節一樣多的20分，火力太過驚人。

柯瑞全場投27中15，含三分球投16中9，除了拿下40分，更有6助攻、4籃板、2抄截，別利查替補攻下14分，威金斯12分，達米安李11分；騎士以加蘭25分最高，迪恩韋德與洛夫各有17分，盧比歐與歐科洛各有10分，卻只能暗嘆柯瑞三分火力太誇張了。