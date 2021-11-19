劉詩詩昨(18日)晚間與其他女星楊冪、迪麗熱巴、Angelababy、唐嫣、毛曉彤等人受邀參加ELLE盛典，未料在開始前突然傳出紅毯部分取消，讓粉絲一陣錯愕，拖延了幾小時才終於舉行。而劉詩詩昨晚穿著平肩蛋糕裙禮服，優雅的天鵝頸關鍵字還上了熱搜，但或許因為典禮開始時間延遲許久，劉詩詩顯得有些疲累，被拍到法令紋明顯，粉絲也相當心疼。

劉詩詩與吳奇隆結婚6年，育有2歲多兒子步步，最近夫妻倆被拍到一起上醫院，遭質疑劉詩詩懷了二胎，但知內情的粉絲代為解釋小倆口是去打流感疫苗，而劉詩詩後來出席活動腳穿高跟鞋，刻意展現腰身的設計，讓流言不攻自破。

劉詩詩露出天鵝頸。（圖／翻攝自詩詩的小板報微博）

然而劉詩詩近年將重心放回家庭，上月底特別替吳奇隆慶生，蛋糕上寫著「步爸生日快樂」，洩漏出兩人平時在家中給互相的暱稱，但仍有部分粉絲對劉詩詩近年作品、曝光量變少頗為不滿，直指至今已經約一年半沒有新作品，日前公開11月行程，更只有11月18日出席活動的計畫，引來部分粉絲開罵。

劉詩詩穿平口禮服，氣質優雅如公主。（圖／翻攝自詩詩的小板報微博）

對此，有激動的粉絲表示：「能不能不要敷衍和應付粉絲」，還有人批每次都說在看劇本，讓人多次希望落空，但也有人體貼認為劉詩詩不該被粉絲思想綁架，「沒人能有權決定人家幹什麼，而且明星也是人，也有自己的活法」，更強調只要女神幸福快樂就好，希望其他人別再莫名其妙亂攻擊。