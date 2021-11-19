50歲擔任中小企業老闆的林先生有高血壓病史，近年腎功能逐漸惡化，1年前被告知腎功能已經變差到要開始準備洗腎，經朋友推薦改至長安醫院就醫，醫師根據血壓、腎臟功能、蛋白尿等檢查數據進行藥物調整、減藥，林先生遵照醫囑，經過1年的治療，腎臟功能持續進步，由7降到5以下（正常值為1.2），不必洗腎了！

長安醫院腎臟科醫師阮國彰表示，該病患中壯年正值事業顛峰，卻因6年前證實罹患高血壓和這3年多腎功能逐漸惡化，一年前甚至腎功能指數飆到瀕臨洗腎（指數7以上），因朋友在長安醫院治療，病情大為進步，他因而轉到長安醫院治療。

阮國彰說，隨著陸續有新的藥物進展，對於治療慢性腎臟病有很大的幫助，例如口服奈米科技活性炭藥物，可在腸胃道吸附一定量的尿毒素，根據文獻報告可延緩病人進入洗腎時間；補充紅血球生成素，將貧血對身體與腎臟的影響降到最低；某些特定種類的血壓藥，或是最近發現的一種口服降血糖藥，都能夠有效的改善尿蛋白與保護腎臟功能。

阮國彰說，藉由醫病共決，使病患能夠遵照醫師的囑咐，在即將進入尿毒症前，透過調整藥物減少腎臟負擔、改善腎臟功能；及讓病人保有生活品質且延緩透析時間，這名50歲的病患也因此獲得很大的改善，每次回診檢查數值也不斷修正，讓他充滿信心。

慢性腎臟病是沉默的殺手，不易被察覺，阮國彰醫師也提醒可藉由口訣-「泡水高貧倦」來自我檢測，也就是有小便有不易消散之細小「泡」沫、「水」腫、「高」血壓、「貧」血以及容易疲「倦」，就要當心可能是腎臟出了問題，建議盡早就醫，以便早期發現、早期治療，避免走到洗腎的命運。