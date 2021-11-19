台積電確定赴高雄設廠，預計明年開始設廠，最快2024年開始量產，消息一出讓許多高雄人相當興奮，有餐飲業老闆特別懸掛26字大看板感謝台積電進駐，與高雄市府的積極招商，引起熱議。不過也有網友狠虧業者是不是房地產買很大，「看來台積電附近不動產買很多。」

中國時報報導，餐飲業老闆「煙斗雄」陳俊雄去年曾在市區懸掛「跪求台積電投資高雄」巨型看板，引發全民熱議，如今台積電來高雄設廠塵埃落定，陳俊雄也再度設立巨型看板，以「感謝台積電進駐設廠榮耀高雄，感謝市政府排除萬難極速完成，煙斗雄叩謝」31字感謝台積電與高雄市府。

由於陳俊雄因病，昨（18日）由其夫人李淑芬代表出席，她透露，原先預期至少要3年才會有點眉目，沒想到1年就完成投資案了，朋友還虧煙斗雄，台積電真的被你跪來了。

消息一出引發網友們熱議，不過卻有許多人狠虧他房地產買很大，在Yahoo新聞討論區留言表示，「感覺在台積電廠區附近，投資了不少房產」、「看來台積電附近不動產買很多」、「看起來房地產買很大」、「缺水缺電，高雄人以後就是限水限電給台積電使用」、「投資不動產不少哦」、「台積電=榮耀？呆丸價值真的另類自做賤」、「煙斗雄你說對了，事實上這麼大投資案，一定要歷經選址、環評、都審等問題，短短1年就能落實，你不覺得事有蹊蹺嗎？」