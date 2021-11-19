今天NBA宣布了一項重大好消息，獨行俠隊史德國名將諾威茲基(Dirk Nowitzki)球衣將高掛主場，時間訂於明年1月6號主場迎戰勇士的比賽舉行，離現在僅剩下不到2個月時間了，相信獨行俠球迷聽到此消息都相當興奮與期待，屆時的場面肯定也會相當感人。

The Mavericks are planning to retire Dirk Nowitzki's iconic No. 41 on Jan. 5 when they play at home against Golden State, sources say.



More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP — Marc Stein (@TheSteinLine) November 18, 2021

諾威茲基今年43歲，1998年在首輪第9順位被公鹿選上，隨後被送到小牛(現獨行俠)，之後就一直在達拉斯效力直到2019年，可說是「一人一城」的代表性人物之一，生涯實在有太多豐功偉業，曾入選14次明星賽、4次年度第一隊、5次年度第二隊、3次年度第三隊。

另外在2006年拿下明星賽三分球大賽冠軍，2007年加入50-40-90俱樂部(整季三項投籃命中率)並拿下年度MVP，2011年擊退熱火三巨頭奪下總冠軍，獲選總冠軍MVP，2017年拿下年度最佳隊友獎，今年則獲得聯盟肯定獲選歷史75大球星之一。

以諾威茲基生涯在獨行俠的貢獻，在主場退休球衣是遲早的事，不過退休後因為製作場外紀念雕像花了些時間，再來碰上新冠肺炎的巨大衝擊，退休球衣相關事務才一再延後，不過如今這個重要時刻總算要來臨，諾威茲基的偉大將被全世界所看見。

諾威茲基身穿41號球衣，是獨行俠隊史第4位獲退休球衣殊榮球員，前3人分別是德瑞克哈波(Derek Harper)、布萊德戴維斯(Brad Davis)、布雷克曼(Rolando Blackman)，另外獨行俠為了紀念已故球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)，也高掛了他的球衣。