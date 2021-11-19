大陸流量女星楊冪4歲就開始演電視劇，更考進戲劇科班接受專業訓練，到如今已經奠定她在戲劇界一姐的地位，不僅是精湛演技，楊冪的高顏值和火辣身材也時常受到討論，然而其實楊冪的3位大學室友也都各自在娛樂圈發展，而且一個比一個還美。

楊冪憑藉著《仙劍奇俠傳三》、新版《紅樓夢》、《宮》等劇走紅，她的戲約、代言也開始接不完，最後只能忍痛放棄《宮2》的拍攝邀約，並將大學室友袁姍姍推薦給製作人于正，而袁姍姍也因此爆紅，她的五官精緻、氣質清新，又接著2013年在《笑傲江湖》飾演魔教聖姑任盈盈，並演唱片頭及片尾曲，該劇還榮登同時段電視劇收視第一。

袁姍姍五官精緻、氣質清新。（圖／翻攝自袁姍姍微博）

楊冪的另一位室友張小斐儘管不是典型的美女，卻有開朗陽光的氣質，然而她卻無法在影視界闖出一片天，近年開始跨足喜劇領域，她和賈玲合作過好幾部小品《你好，李煥英》、《倚天屠龍記》、《笑看風雲》，都獲得超高評價，也逐漸讓她打開知名度，在喜劇界靠著自身實力闖出一片天。

張小斐是知名喜劇演員。（圖／翻攝自張小斐微博）

張璇長相甜美又敬業，人氣不斷攀升。(圖/翻攝自張璇微博)

還有一位室友張璇擁有甜美笑容，被封為「糖心女孩」，她曾演過《秦時明月麗人心》、《左眼詭事》、《白髮》等劇，但始終沒有真正爆紅，然而她認真敬業又肯吃苦的態度，讓她在業內獲得好評，至今人氣還在不斷攀升，儘管3位室友的事業都沒有到達楊冪的高度，卻也都在各自努力著。