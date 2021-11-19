韓國新冠疫情加溫，最新當地官方統計數據，單日新染疫者已連續第3天都是在3千人以上，現在市場也擔心，若重症患者與日俱增，醫療量能將會有潰堤之虞。

韓國在19日有3034位新確診，其中3011是本土案例，全韓染疫總數達40.9萬位。雖然19日的確診數較18日歷史新高3292略有下降，但仍是新冠病毒自2020年爆發以來單日第4多。

韓國自7月7日至今，由於民眾群聚關係，每日新病例就一直在4位數以上。目前有3215位不幸疫歿，因病致死率達0.79%。

韓國新冠重症患者方面，自從8月底以來首次升至400位以上，這數字就回不去了，19日為499位，17日甚至還衝高至522人。

而該地的醫療量能，都會區還是比較吃緊。例如，可利用的重症空床位，首爾市區為19%，大首爾地區為22%，至於全韓國則為36%左右。日前，韓國政府曾指出，新冠重症空床大概是以25%為一個臨界點。

11月1日起，韓國開始鬆綁社交禁令，並啟動與新冠病毒共生的首部曲。目前進入評估期，當地醫界擔心，若疫情沒降溫，恐怕就無法繼續與疫情共存的第2階段。

韓國最新的疫苗覆蓋率，有82.1%民眾至少已打過第一劑，另外有78.6%已屬於完整接種族群。