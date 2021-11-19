美國蘋果公司在一場印度的科技高峰會上表示，蘋果透過在印度當地的應用程式（app）經濟，為印度帶來約100萬個工作機會，並透露將在印度引進新製程。

蘋果產品營運部門（Product Operations）副總裁Priya Balasubramaniam在班加羅爾技術峰會上，就該公司的印度發展計畫發表談話。

她表示，蘋果目前透過直接就業、app經濟和在地供應等方式，為印度創造大量的工作。

據印度媒體報導，Balasubramaniam亦表示，蘋果計畫擴張在印度的業務，也正在該國測試新的製程技術。她表示，蘋果將大舉投資印度市場以擴大事業觸角，並將與更多當地供應商合作，製造業的本質正快速轉變，而在這樣的轉變中，印度也能成為要角。

該蘋果高層表示，正在印度測試的新製程是使用機器學習進行的站點監控，「我們現在可以開發能預測問題的預測式模型，我們可以主動進行糾正而不會降低生產力，智慧製造更具資源效益、更具永續性，亦有助於我們減少對環境的影響。」