永豐實(6790)受兩岸疫情及中國大陸限電等逆風干擾，2021年第三季營運表現明顯下滑。不過，隨著台灣商用市場回溫、中國大陸狀況持穩、漿價漲勢趨緩，加上毛利率較高的潔品銷售旺季到來，公司表示營運最壞時期已過，預期第四季營運可望回升。

永豐實9月29日以每股52元轉上市掛牌交易，當日在台股重挫下仍上漲、觸及57.1元高點，惟隨後一路走跌、10月中下探47.65元低點後於低檔盤整。今（19）日在營運轉佳題材激勵下開高上漲1.72％至50.4元，早盤維持近1.5％漲勢。

永豐實受營收及業內收益同步下滑影響，第三季歸屬母公司稅後淨利1.56億元，季減達48.44％、年減達68.58％，每股盈餘（EPS）0.64元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利8.32億元、年減達27％，每股盈餘3.39元，低於去年同期4.7元。

永豐實總經理徐志宏表示，今年面臨漿價及能源、運輸成本持續攀升壓力，第三季台灣疫情影響營收貢獻逾20％的商用通路需求，中國大陸則受能耗雙控限電、揚州封城防疫影響生產出貨，而去年同期處分北京子公司挹注每股盈餘約1元，亦墊高比較基期。

不過，隨著台灣防疫警戒降級、防疫規範逐步鬆綁，徐志宏表示有助企業、百貨、運輸等商用通路需求回升。中國大陸目前市況則持穩，永豐實盡力彈性因應、降低疫情升溫等可能風險，配合國際漿價漲勢略有趨緩，認為第三季遭逢的最辛苦時期已過。

永豐實10月自結合併營收8.71億元，月增達13.65％、年增達3.72％、站上近7月高點。累計前10月合併營收81.18億元、年減2.19％，衰退幅度較前三季2.83％收斂。在干擾逆風減緩、配合時序步入高毛利的潔品銷售旺季，公司預期第四季營運可望有所回升。

永豐實目前紙品營收貢獻仍逾9成，潔品貢獻則逐年提升、自2018年的4.04％提升至去年的5.83％，今年前三季維持相當水準。徐志宏認為，去年永豐實的潔品營收成長動能還不算大，將透過「植淨美」及「得意」等第二品牌，積極搶攻中價位潔品市場。

此外，面對全球氣候變遷及全球淨零排放的挑戰，永豐實持續推動再生能源使用，台灣楊梅廠及清水廠預計明年增設3套SRF固體再生燃料進料系統，提升SRF固體再生燃料比例，達到逐步減少化石能源使用及廢棄物減量的雙重目的。