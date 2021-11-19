看著我的眼睛！ 黃士修嗆台電處長「小心說話」：再說核四廠有問題會後就告發

第2場核四公投意見發表會於昨(18日)下午舉行，正方代表黃士修在會中表示，若反方代表、台電核能處長許永輝公開宣稱核四廠有問題，就要告發其涉嫌瀆職、偽造文書罪，「我誠心建議您等一下小心說話...」，引發討論；同日晚間，黃在網路節目上指出，「我依法提起訴訟，我完全合法啊，你如果不爽，你來反告我啊」。對此，新北市議員張志豪預告，今(19日)下午將前往新北地檢署按鈴申告。

黃士修昨在發表會上向反方許永輝表示，手上已經準備好一份刑事告發狀草稿，接下來辯論直播，自己的律師團會隨時蒐證，若你現在宣稱核四廠有什麼問題，辯論一結束，我們就到台北地檢署告發，「我誠心建議您等一下小心說話，你有權保持沉默，否則所說一切都可在法庭上作為指控你的不利證據。許處長，你的身家安頓好了嗎？聽說你太太一直希望你早點退休，所以請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是要成全你呢？」

台電在意見發表會結束發表聲明指出，黃士修在眾所矚目的場合，發言過程語帶恐嚇，公然威脅，甚至提到家人，意圖使擔任反方代表的台電主管噤聲。台電表達最嚴厲的譴責，也一定力挺台電同仁，提供必要之法律協助。

綜合媒體報導，張志豪辦公室預告，經與律師等人討論後，今下午將和律師等人一起至新北地檢署按鈴告發黃士修涉嫌恐嚇危害他人。