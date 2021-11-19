女星楊晨熙曾在兒童台擔任「果凍姐姐」，甜美外型擄獲不少小朋友的心，如今卸下兒童台姐姐身分，不僅轉戰綜藝、戲劇圈，更成為各節目力邀對象，積極經營副業的她，光月收入就高達20萬，不過卻被網友質疑「有在賣」，讓她氣得揚言要提告。

楊晨熙除了在演藝圈表現亮眼，相當有生意頭腦的她，還開公司接案子、經營居酒屋和餐酒館，更投資朋友的髮廊，光4個副業月收入就多達20萬，不過卻被部分網友質疑「有在賣」，對此，她在Instagram限時動態做出反擊：「如果我有在賣，應該會低調到不行吧？」更撂下狠話：「那些說我在賣的酸民，我能否提告！有熟知法律的朋友能為我解答嗎？！感恩唷」，對酸民的惡行不再容忍。

楊晨熙經營副業收入可觀，卻被網友質疑「有在賣」。（圖／jellyc820 IG）

楊晨熙也曬出網友回覆她的訊息截圖，只見對方表：示「如果真的有在賣身，現在應該不只3套房產」，更強調「我不信」，讓她直言這是「本日最中肯」的話，雖然不能容忍自己遭到汙衊做出反擊，但仍舊附上3個攤手的表情符號，似乎對於遭不實指控仍感到無奈。

網友力挺楊晨熙。（圖／jellyc820 IG）

據《三立新聞網》報導，楊晨熙先前公開自己的理財秘訣，她強調賺到的錢不是要存起來，而是讓錢滾動，像是6年前花千萬買下松山區房子，現在租給他人，3年前又花2千多萬買了內湖房子自住，更在建商業緋聞男友介紹下，在林口買了第三間房，由於4年後才會蓋好，未來要出租或賣出都可，加上先前兩棟房子也增值，投入房市的成效算相當成功。