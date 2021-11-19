四大公投案將於下月18日投票，國民黨台北市議員羅智強特別發起「夜宿凱道49天」活動，今日（19）已來到第20天。羅特別點名感謝黨內立委魯明哲、呂玉玲、萬美玲、張育美、桃園市議會議長邱奕勝，特別赴凱道為他助陣；也透露自己昨晚體力透支嚴重失眠，目前狀況有點慘。此文獲得超過1.3萬人按讚，大批網友表示心疼。

羅智強今日早上6時45分在臉書發文表示，今日是夜宿凱道的第20天，接下來還有29天，他要特別感謝魯明哲、呂玉玲、萬美玲、張育美、邱奕勝，她們昨晚專程來凱道陪他，為他加油打氣與助陣，希望所有藍營與支持公投同意的人，都能夠一起加油。

羅智強更透露，他的狀況有點慘，昨晚在帳篷裡翻到3點才睡著，有點回到在凱道夜宿第一個禮拜的狀況。羅指出，他會這樣是因為這幾天一邊夜宿街頭，一邊準備和內政部部長徐國勇的公投說明會，精神和體力嚴重透支；本想在說明會後好好睡一下，但不知是否因用腦過度，腦神經一直無法關機，就這樣在帳棚內翻來覆去直到天明，「有誰可以借我一根狼牙棒，把我敲昏啊？」

此文截至出稿時間已獲超過1.3萬人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「好心疼」、「辛苦了，快休息吧」、「你的智力和體力就是KMT的戰力」、「請你一定要好好保重自己，繼續為中華民國奮戰」、「強哥的努力大家都感受得到」、「不要把自己累壞了，要好好保持戰力」。