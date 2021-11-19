Sources confirm that @JimmyButler enjoys playing basketball here. Wait for it… 😂 pic.twitter.com/uBP9V2D6B9 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 19, 2021

先前因為右腳踝扭傷缺席1周，才剛傷癒歸隊的熱火明星前鋒吉米巴特勒，19日貢獻全場最高32分，外加5助攻、3籃板、4抄截，帶領熱火在自家主場以112比97輕取巫師，除了讓巫師退居東區第3，熱火也跟籃網並列當前東區龍頭。

這是吉米巴特勒連兩場比賽得分突破30大關，他今天投19中11，10罰全進，手感堪稱相當火燙，他的明星隊友阿德巴約也拿20分、9籃板，文森替補拿下18分，表現完全填上希洛受傷缺陣的空缺，塔克三分球3投全進、貢獻15分。

巫師以畢爾30分、6籃板及5助攻表現最好，庫茲馬也有19分、13籃板及7助攻，哈瑞爾改打先發中鋒拿下12分、9籃板，不過巫師今天少了丁維迪、加福德兩名先發主力，也讓他們明顯出現人手不足現象，只能期望傷兵趕緊回歸。

目前東區前4強形成緊咬僵局，熱火與籃網暫以11勝5敗並列東區龍頭，巫師與公牛則以10勝5敗並列東區第3，之間勝差只有0.5場，代表東區龍頭競爭將會空前激烈，接下來就看哪隊可以力保主力全都健康出賽，且避免陷入連敗危機。