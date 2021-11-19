交通部訂於12月8日舉辦招商大會，今年主推商案包括引進民間投資與重大採購，計有64案、釋出1810億元商機，是歷年來最高。交通部指出，商案內容豐富多樣，包括軌道類、觀光類、港埠類及公路類等，其中有5件開發投資金額超過100億元的大案，預計創造約2378億元效益。

交通部招商大會12月8日於台北福華飯店舉辦，將今年12月間至2022年底前可釋出的案件（含民間投資商案及1000萬元以上重大工程採購案件）向業界招商引資，歡迎國內外企業參與。

交通部表示，近3年與民間業者成功簽約總額逾3700億元，大會當日將展示軌道站體及周邊土地開發、港埠商業設施及港區土地開發、機場商業設施開發、特定觀光風景區開發及國道服務區經營管理等，可供民間參與的開發案件。

目前較受矚目有中壢火車站土地開發案、高鐵桃園車站特定區及高鐵新竹車站特定區車站專用區開發經營案、台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案、基隆港旅運複合商業大樓招商案與台北港物流倉儲區土地招商案等6大亮點商案。

交通部指出，為使出席業者能夠深入瞭解各項招商計畫，大會安排專人簡報亮點商案，亦設有12個攤位展示參展案源並設置洽談區，可即時提供個別化諮詢服務，歡迎產業各界報名（https：／／reurl.cc／XWo1rg）。