19日受東北季風影響，各地擴散條件佳，空氣品質為良好至普通等級。依10時監測結果，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區多為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，19日環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；下風處南部地區稍易有污染物累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，中部近山區於上午期間可能為普通等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來一週，19日東北季風影響，各地擴散條件佳，空氣品質多為普通至良好等級；20日至21日東北季風稍減弱，下風處中南部地區擴散條件稍轉差，須留意污染物累積情形；22日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，23日至24日受東北季風或大陸冷氣團影響，擴散條件轉好。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。