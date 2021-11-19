在美國向中國提議一同釋出儲油後，中方表示正在釋出原油儲備。外媒認為這凸顯全球最大石油消費國的美中願意共同遏制不斷攀升的能源成本。

美國財經媒體披露，美國總統拜登日前和中國國家主席習近平視訊會議時討論透過釋放戰略儲油來確保全球能源市場穩定。在石油輸出國家組織（OPEC）與其他非組織成員產油國無視拜登增產呼籲後，目前華府正游說中、印、日、韓釋放儲油。

中國國家糧食和物資儲備局18日表示，正在釋出原油儲備，但對釋出是否為回應拜登呼應以降低油價則不予置評。

路透社報導在主要產油國開會前夕，一些全球主要經濟體的政府均表示考慮釋出儲油；此前美國罕見要求一些國家應協同降溫全球能源價格漲勢。

白宮18日表示，拜登政府已徵詢許多國家，也包括首次向中國提出要求，希望考慮釋出原油儲備。幾名知情人士昨天告訴路透社，印度、韓國和日本等其他主要石油消費國也參與討論。

在全球經濟自疫情逐步復甦之際，華府對石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）拒絕加速石油供應感到挫折。

由於汽油和其他物價高漲，讓民主黨籍的美國總統拜登明年國會期中選舉前承受政治壓力。路透社10月民調顯示，67%美國成年人同意，通膨是極重要問題。

OPEC+計劃12月2日開會，他們對增產緩步以對，認為經濟復甦太慢，增加供應並不合理。

中國國家糧食和物資儲備局也告訴路透社正努力釋出原油儲備，但不願證實是否應美國之請。

1名不願具名的OPEC消息來源透露，石油消費國家僅為降低油價而非應對供應短缺而釋出儲油，令人感到意外。

雖然OPEC+7月以來已逐月增產40萬桶原油，但仍減產約380萬桶原油，且迄未補齊市場短少部分。OPEC+為因應疫情升溫，於2020年4月每天減產超過1000萬桶。

美國和盟國以前也曾協同釋出戰備儲油，像2011年OPEC成員國利比亞爆發戰亂。

這次的協調工作已透過位於巴黎的國際能源總署（IEA）進行，IEA成員國包括美國、日本和許多歐洲國家。但據知情人士透露，美國這次未要求歐盟參與，因為發生在歐洲的問題主要出在天然氣。

國際能源總署在官網指出，這樣的戰備儲油釋出不是在干預價格。應美國之請的日韓則表示，釋出儲油並非僅為應付油價高漲。