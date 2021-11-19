歐盟競爭事務主管維斯塔格(Margrethe Vestager)周四表示，歐盟可能會放寬有關國家資助規定，允許其為新的晶片工廠提供更多資金；同時也不贊同法國的無限制補貼方式的提議。

由於對亞洲的依賴，歐盟受到全球半導體短缺前所未有的衝擊。這種短缺也阻礙了全球包括汽車、遊戲機等商品的交貨，並推高智慧型手機售價。

維斯塔格在記者會上表示，歐盟執委會可能會允許政府的援助，以填補資金缺口，特別是如果該金援在幫助設立高階晶片製造工廠。執委會將尋求確保這種支援受到強有力的保障競爭措施的約束，並且確保這些好處在整個歐洲經濟中得到廣泛分享。

維斯塔格說，半導體供應的每件案例都會根據各自優點進行嚴格評估，以確保每一項都具有歐洲性質，當然也要避免出現歐盟內外的補貼競賽。

美國在去年公布「美國晶片法案」，旨在提高與中國的競爭能力。歐盟也將在2022年採用自己的晶片法案，並希望在未來十年，將歐盟生產晶片在全球市占拉高到20%。

法國一直遊說歐盟，希望在較少的限制下允許提供政府補貼。但是小國例如荷蘭和愛爾蘭提出反對，認為過度的戰略資金，將在歐盟內部造成不公平競爭。

法國和德國認為，反壟斷政策不應妨礙歐洲冠軍企業的創立，這些企業能夠更有效地與大型全球企業競爭，尤其是來自中國的企業。德法也回顧了監管單位阻止了合併案，如西門子計畫於2019年收購法國阿爾斯通(Alstom)。