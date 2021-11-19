歐盟競爭事務主管維斯塔格(Margrethe Vestager)周四表示，歐盟可能會放寬有關國家資助規定，允許其為新的晶片工廠提供更多資金；同時也不贊同法國的無限制補貼方式的提議。
由於對亞洲的依賴，歐盟受到全球半導體短缺前所未有的衝擊。這種短缺也阻礙了全球包括汽車、遊戲機等商品的交貨，並推高智慧型手機售價。
維斯塔格在記者會上表示，歐盟執委會可能會允許政府的援助，以填補資金缺口，特別是如果該金援在幫助設立高階晶片製造工廠。執委會將尋求確保這種支援受到強有力的保障競爭措施的約束，並且確保這些好處在整個歐洲經濟中得到廣泛分享。
維斯塔格說，半導體供應的每件案例都會根據各自優點進行嚴格評估，以確保每一項都具有歐洲性質，當然也要避免出現歐盟內外的補貼競賽。
美國在去年公布「美國晶片法案」，旨在提高與中國的競爭能力。歐盟也將在2022年採用自己的晶片法案，並希望在未來十年，將歐盟生產晶片在全球市占拉高到20%。
法國一直遊說歐盟，希望在較少的限制下允許提供政府補貼。但是小國例如荷蘭和愛爾蘭提出反對，認為過度的戰略資金，將在歐盟內部造成不公平競爭。
法國和德國認為，反壟斷政策不應妨礙歐洲冠軍企業的創立，這些企業能夠更有效地與大型全球企業競爭，尤其是來自中國的企業。德法也回顧了監管單位阻止了合併案，如西門子計畫於2019年收購法國阿爾斯通(Alstom)。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。