民進黨前發言人顏若芳參選台北市中山、大同區市議員，與蔡英文總統同框的公投宣傳看板，近日兩度遭人惡意破壞。顏若芳今與同派系立委呼籲，有心人士停止這類反民主暴行。

民進黨湧言會北市議員參選人顏若芳今與同派系立委趙天麟、林楚茵、台北市議員阮昭雄及新北市議員何博文召開記者會。

顏若芳指出，她設置於台北市大同區塔城街的宣傳看板至今已兩度被人破壞，第一次發生在本月13日晚上，第二次則是發生在昨天下午，正好就是兩場電視公投說明會舉辦的日子。

她質疑，國民黨在公投上講不贏，只好頻頻以捏造錯誤資訊、激化社會對立的方式影響支持者，核四公投提案人黃士修甚至公開威脅台電核能處長，才讓支持者誤以為立場不同就可以破壞他人文宣，「這次是破壞看板，下次會是什麼？不需要一直這樣欺負人！」

趙天麟表示，公投宣傳看板連續遭人用利刃破壞，很明顯是政治意向的表達，尤其兩次事件都發生在電視說明會後，更讓人聯想到黃士修公然威脅反方代表的言行，國民黨與黃士修等正方代表不斷用暴力言語公開宣講，支持者也在基層用暴力行為大搞破壞，這種行為非常不適切，除請國民黨立刻停止暴力言行，也呼籲台北市警方嚴加防範這種鼓吹暴力，遂行暴力的反民主行為。

林楚茵指出，這幾年國民黨越來越常激化社會對立，這些行為透過公眾傳播產生了帶頭作用，演變成國民黨「博歹筊」的集體恐嚇暴行。民進黨提出「四個不同意，台灣更有力」是為了讓台灣更好，如果國民黨是要透過公投來亂台灣，甚至讓台灣變成暴力之國，受傷害的將會是全國人民。

阮昭雄說，同一塊看板連續兩次遭人破壞，其背後是否有人指使或甚至涉及組織暴力，希望警方勿枉勿縱，同時他也要呼籲國民黨別再試圖製造對立與仇恨，因為仇恨沒辦法用來辯贏公投，好好向人民說清楚自己的想法才是正途。

何博文強調，公投主要是針對事情來辯論，應該要理性思辨、共同討論，不管最後如何抉擇，都不應該有如此不理性的過程，現在宣傳看板連續遭人破壞，劃破的不只是看板，也劃破了人民言論自由的咽喉，希望國民黨主席朱立倫也能夠站出來，帶頭譴責黃士修與破壞看板者的暴力、恐嚇行為。