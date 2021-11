↑瑪麗亞凱莉聯手凱利德與柯克富蘭克森聯手打造〈Fall in Love at Christmas〉。(Apple TV+提供)

有著天籟歌喉的「耶誕女王」瑪麗亞凱莉(Mariah Carey),繼去年與Apple TV+合作推出佳節特輯《瑪麗亞凱莉之奇幻耶誕》讓1994年金曲〈All I Want For Christmas Is You〉以全新造型盛大登場,同時也破例讓自己的寶貝龍鳳胎客串演出,不僅證明了耶誕節就是她的節日,也說明這個佳節對她的重要性和愛的意義。

今年,除了已發行滿 27個年頭的金曲〈All I Want For Christmas Is You〉肯定會再次響遍街頭巷尾,瑪麗亞凱莉也再次攜手 Apple TV+ 推出續集《瑪麗亞凱莉續展耶誕魅力》,她將以一席金色典雅的低胸禮服現身,預告這一天的到來,演唱重新編制、同樣是她的聖誕經典之一的〈Christmas (Baby Please Come Home)〉,再次宣示她耶誕歌后的主權。

瑪麗亞凱莉5日剛推出的全新聖誕單曲〈Fall in Love at Christmas〉,這首與R&B新貴凱利德 (Khalid) 和福音天王柯克富蘭克森 (Kirk Franklin) 聯手打造的新曲,風格有別於其他佳節歌曲,在響叮噹的歡樂氣氛下,以靈魂嗓音搭配爵士樂自在的節奏,營造出獻給新世代的感動佳節氛圍,希望能在全球共同抗疫、終見曙光的 2021 年末,注入一股源源不絕的溫暖。

《瑪麗亞凱莉續展耶誕魅力》由曾拍攝阿姆〈Without Me〉和泰勒絲〈Bad Blood〉奪得葛萊美最佳音樂錄影帶獎的知名韓裔美國導演喬瑟夫肯恩(Joseph Kahn)執導並兼任製作人,將於12月3日於 Apple TV+ 獨家開播,敲響聖誕佳音。