香港立法會換屆選舉投票日將於12月19日舉行。提名期已於本月12日結束，共有154人報名參選競逐90個議席。身兼資格審查委員會主席的政務司司長李家超今早公布候選人審查結果，當中153人成功「入閘」，1人被取消資格（DQ）。

候選人資格審查委員會（資審會）負責審查並確認參選人的資格。李家超表示，委員會已完成審查，當中153人獲裁定有效，1人無效。無效者是參選醫療衛生界的註冊護士（精神科)）劉子進，他因受僱於政府部門，擔任兼職工作，根據立法會條例裁定他喪失參選資格。

李家超指出，合資格的候選人有不同政治光譜，分別來自建制、非建制及獨立人士，亦來自不同背景階層，有爭取連任的立法會議員、有現任區議員，也有首次參選的年輕人，達致均衡參與及廣泛代表性的原則，顯示資格審查工作並非要搞清一色，也令反對修改選舉制度的抹黑不攻自破。

新選舉制度下，立法會議席增至每屆90人，當中40席由選舉委員會會選出，功能團體佔30席，分區直選減至20席，由原本5個選區變成10個選區，每個選區產生兩名議員。

第七屆立法會選舉，提名期10月30日展開，至11月12日下午5時結束。10個地方選區、28個功能界別，及選舉委員會界別的選舉主任，在提名期內共接獲154份提名表格。當中，地方選區共有35份；功能界別有68份；選舉委員會界別共接獲51份。經資審會審查後，功能界別有1名參選人不符合資格。

香港第七屆立法會選舉153人競逐90個議席：

地方選區：35候選人（競逐20席)

功能界別：67候選人（競逐30席）

舉委會界別：51候選人（競逐40席）