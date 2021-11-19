桃園警分局埔子派出所員警日前網路巡邏時，發現高姓男子在網路散布販毒暗語，員警鎖定查緝。在高男準備交易毒品前往逮人。但高男見到員警卻毫不在乎，還主動要員警查驗，才發現高以糖果粉充當毒品，讓員警啼笑皆非。員警提醒，好險遇到的是員警，要是以這種方式詐騙，恐會引來大麻煩。警方也以詐欺、毒品罪嫌送辦。

桃園警察分局埔子派出所員警於網路巡邏時，發現高姓男子在網路上散佈販毒暗語招攬買家，員警立即鎖定對象進行查緝。18日22時許，警方掌握高男將進行毒品交易，副所長張家瑋立即率同仁前往附近埋守，待高男現身即表明身分進行查緝，員警在高男衣物口袋、背包發現十幾小包不明粉末，但他毫不在乎，嘻笑神色自若，還主動要求員警做檢驗。

警方才發現高男是將糖果粉末充當毒品，外觀酷似K他命摻入葡萄糖。員警勸誡，缺錢應循正當方式賺取，幸好遇到的是員警，若以此方式詐騙，恐會替自己引來大麻煩，因高男驗出毒品反應，全案調查後，依詐欺、毒品罪嫌送辦。

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