不少學子找補習班準備學習歷程檔案，花費大筆金額，台灣師範大學進修推廣學院推出高中3年學習方案、跨學科領域課程及寒暑假全人教育營隊，引導高中生尋找自我定位，反思學習歷程，同時更特別推出「師大推廣圓夢助學方案」，凡低收入、中低收入及急難家庭至經濟困頓者，都能享有學費全免優惠，協助學子升學。

「108課綱」提倡多元領域的探索與素養導向，學習歷程在各領域探求與自主學習深具意義。然而新課綱上路後，經濟能力較佳的家長，為孩子選擇大量補習或營隊課程，坊間更有高價代筆學習歷程檔案的傳聞，教育扭曲為競逐豐富精美的膺品，這一切恰是新課綱精神的反面。

至於弱勢家庭子女，則因資訊不對等、資源分配不均等各種條件限制，被剝奪了學習權益，造成學習歷程檔案的製作竟然也有城鄉差距。這一切，亟需專家學者為家長和孩子提供引導與協助。

台師大認為，身為師範院校之龍頭，面對新課綱衍生之亂象，自當挺身而出責無旁貸。

台師大提到，校方為高中生規畫系列課程，包括高中3年學習方案，即12月上旬開設高一階段「生涯探索」、針對高二階段開設「學習計畫」、針對高三階段在明年2月考完學測後，開設「大學入門」；跨學科領域課程方面則是在12月登場的「高中數感課程」、明年2月開設的「社會領域跨科專題實作」等，及寒暑假全人教育營隊，還有明年元月下旬開辦的邁向頂尖大學的必修課。

台師大指出，同時針對弱勢族群，特別推出「師大推廣圓夢助學方案」，凡具低收、中低收、家庭發生急難致經濟困頓之身分者，享有學費全免優惠，僅需繳交新台幣300元報名費。請報名後將相關證明寄到[email protected]，審核通過後，再請以郵局劃撥繳費。洽詢專線電話：02-77493698。

台師大更說，另將請國文系胡衍南教授，以「探索X反思：父母對孩子製作學習歷程檔案的認知」為主題，2022年1月15日上午10時至12時與家長進行面對面座談會，期能幫助家長更加瞭解108課綱的真諦，找到協助孩子的方法。