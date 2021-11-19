花蓮縣新城鄉7棟、809戶青年住宅完工，住戶正陸續搬入，因當地人車大幅增加，307個車位無法滿足所有住戶停車需求，縣議員邱光明今質詢時，要求縣府在住宅對面公有地大漢段461地號上，暫闢平面停車場因應。縣府建設處長鄧子榆回應，已與鄰近大漢技術學院談妥停車空間，粗估可停500個車位，每月租金只要300元，方便住戶租用。

由縣府規劃興建的新城鄉809戶青年住宅，預計年底前將有2千多人入住，汽車停車位總計370位，以「住宅」戶優先承購，每戶限購1車位、車位50萬元，住戶承購踴躍，不僅地下室車位秒殺賣光，就連戶外地上平面停車位48位也搶購一空，供不應求。

當地住戶陸續反映，議員邱光明今在議會就提及停車空間不足問題，他說，目前住戶將車輛停在周邊道路，未來住戶陸續遷入，恐也影響附近交通安全，因此建議縣府在鄰近的公有地大漢段461地號上，暫闢平面停車場因應，解決停車問題。

建設處長鄧子榆說，大漢段461地號因屬公有地，現狀還是公園，希望可保留給住戶休憩使用。目前先與大漢技術學院洽談停車空間因應，由校方提供500位停車空間給周邊住戶租用，如果不夠可以擴增至700位，停車格租用費用每小時20元，月租僅要300元，回饋給新城、北埔周邊住戶使用。

另外，因當地住戶人口大幅增加，鄧子榆說，目前北埔正在進行都市計畫通盤檢討，也會將停車需求納入討論，尋覓適合的空間區域規劃開闢。