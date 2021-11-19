警方在機車置物箱內發現球棒及手電筒警棍。（警方提供）

板橋街頭棒球隊欲前往迴龍鬥毆 警及時逮13人阻衝突

昨（18日）晚9時許，新北市板橋警分局獲報板城路果菜市場門口聚集10多名年輕人，持球棒疑似多人鬥毆，分局立即出動大批警力前往，將現場13人強勢帶回派出所了解，得知這群人本欲前往迴龍、龜山一帶參與鬥毆，所幸及時阻止一場衝突，偵訊後，警方將依社會秩序維護法對意圖鬥毆者裁處1萬8000元以下罰鍰。

警方調查，20歲吳姓男子受白姓友人委託，以通訊軟體號召幫手，先在板橋集結後，再前往新莊擴大集結，然後共同前往迴龍、龜山一帶尋仇滋事，現場在機車置物箱內查扣3支球棒及手電筒警棍1支。

吳男供稱，因白姓友人稱在工地上班時遭人欺負，所以找他幫忙號召友人，協助討回公道，基於情義相挺，所以透過臉書Messenger召集友人。

板橋分局偵查隊長陳盈元呼籲現下年輕人，義氣不是這樣用的，千萬母湯「人講講不聽、鬼牽摳摳行」，打架不是進醫院，就是進法院。

偵訊後，吳姓男子等13人依違反社會秩序維護法第87條意圖鬥毆聚眾偵辦裁處；另在場徐姓少女則依少年事件處理法移送新北少年法庭審理。