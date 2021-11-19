騎士重機環島插C300慘死 身分曝光 駕駛還原經過

屏東枋山鄉昨（18日）發生1輛高速行駛的重機攔腰撞上賓士C300，重機當場「插進」轎車，騎士倒掛在轎車尾慘死；該名重機騎士是名大學生，當時正環島旅遊至屏東，而轎車車主事後還原事故經過，他說當時從路邊開出時，確實被1輛小貨車擋住視線，未發現重機駛來就遭猛撞，當下簡直嚇壞。

據悉，該名高速騎車的駕駛是名澎湖科技大學的大學生，平常住在澎湖，當時正在騎車環島旅行到第7天；而賓士車駕駛則是剛從墾丁旅遊玩準備北返，駕駛事後回應，當時他在超商稍作休息準備駛離時，碰巧遇到大貨車擋住視線，沒有發現重機正飆速駛近，隨即就發生意外，坦言自己也嚇了一跳。

重機騎士是名大學生，正環島旅遊至屏東，而轎車車主事後還原事故經過，他說當時從路邊開出時，確實被1輛小貨車擋住視線，未發現重機駛來就遭猛撞。（翻攝畫面）

整起事件發生在18日下午2時，30歲的王姓重機騎士在台一線南下454.9公里處直行時，當時白色賓士從超商空地準備駛進路面，騎士因高速行駛而閃避不及，車身當場插進轎車內，騎士也卡在轎車內，最後大量出血、送醫後不治；醫院表示騎士內臟幾乎全碎，最終因內臟多重器官衰竭死亡；賓士車上1名駕駛與1名乘客則輕傷。

PTT上對於此事引發熱議，有網友透過影片時間與距離判斷重機車速極快，也有疑似同行的車友說當時車速飆破170，而重機後方的行車紀錄器畫面也曝光騎士最後身影，只見騎士高速行駛在內車道上，不到5秒就從在鏡頭遠方與賓士碰撞。