台灣達美樂披薩9月由新東家接手經營後表現持續亮眼，業績仍成長達2～3成。看好後市發展，台灣達美樂訂定明確展店目標，預計3～4年新展150家門市、將總店數在5年內突破400家，並同步啟動徵才活動，全台預計招募逾2000名員工。

台灣達美樂此次開出包括門市儲備幹部、計時工讀人員、總部各部門的專才人員等多項職缺。為吸引優秀人才加入，台灣達美樂宣布明年元旦起主動調高計時人員及專職幹部薪資，計時人員起薪180元起、儲備幹部3.2萬起，薪資漲幅高達10～12％。

台灣達美樂為全台第二大披薩連鎖店，2007年由晶華(2707)國際酒店集團接手代理經營，為穩定貢獻集團營運的小金雞。據晶華財報揭露，台灣達美樂2021年前8月稅後淨利0.87億元，較去年前三季0.57億元增加達52.2％。

基於專注旅館經營管理及品牌授權的經營策略聚焦考量，晶華6月中宣布以約17.04億元將台灣達美樂全數股權出售給澳商Domino's Pizza Enterprises（DPE）、並於8月31日完成交易，認列處分收益達16.36億元、挹注第三季每股盈餘達12.85元。

在DPE接手經營後，台灣達美樂延續今年以來的好成績，面對後疫情時代挑戰，業績仍成長2～3成，表現持續亮眼。公司認為，業績持續提升的最主要關鍵策略，在於主動迎合消費者的需求、積極打破既有的外送限制。

台灣達美樂指出，日前宣布將外送費調降為0元，進而提升個人餐點領域跳增約10倍。公司亦根據市調及資料庫分析，推出多款深受消費者喜愛的促銷活動，在多重動能帶動下，使整體交易量及業績雙雙增加。

台灣達美樂新任執行長Martin Steenks指出，公司積極明確的展店計畫搭配總部強大的執行力，接手後10周便將在明（20）日開出首家龍潭平鎮山頂店，至年底還有3～4家新門市已簽約陸續動工中，樂觀看好台灣達美樂門市數量將會跟麥當勞一樣、甚至更多。