VR/AR應用日益成熟，光學鏡頭廠玉晶光(3406)深耕VR/AR產品多年，明年VR出貨可望放量，成為公司成長新動能之一；由於客戶端需求穩定，玉晶光董事長陳天慶表示，今年第4季及明年第1季營收有機會比以往年同期來的好，亞系外資及美系外資最新報告分別給予玉晶光「買進」及「建議買進」評等，不過今天股價開高走低，盤中一度翻黑。

元宇宙題材熱燒，玉晶光因深耕VR/AR多年，且已開始出貨，可說是非常純的元宇宙概念股，隨著VR/AR應用日益成熟，玉晶光也看好相關應用，玉晶光總經理郭英理表示，目前已看有些需求上來，預期明年會開始放量，成為公司成長動能之一，由於這些產品難度很高，毛利率正面看待是高的。

玉晶光前3季稅後盈餘為13.73億元，年減33.25%，每股盈餘為12.27元；累計前10月合併營收為129.8億元，年成長2.83%；陳天慶表示，依照目前客戶需求來看，營收有機會比以往年度同期來的好，但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定，至於獲利多寡，要看工廠端是否能夠持續的提升良率而定。

玉晶光法說會後，亞系外資及美系外資出具最新報告，其中亞系外資表示，儘管元宇宙的銷售成長及貢獻仍然有限，但我們認為，玉晶光對AR/VR鏡頭規格和利潤的評論令人振奮，顯示公司有能力在未來業務強勁銷量增長中實現推升利潤成長，我們將2021年到2023年每股盈餘下調11%到14%，以反應玉晶光2021年第3季業績和疲軟利潤率，維持「買進」評等，但目標價由650元降為615元；至於美系外資則表示，VR需求起飛可望推動公司成長及更好的毛利率，給予「建議買進」評等，目標價為540元。