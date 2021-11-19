存錢結婚成男友受難的起點！一名女網友即將與男友結婚，兩人說好要努力存錢，因此她要對方上繳共6萬的薪水，然後每周只發250元給對方過活，男友不滿抱怨讓她忍不住爆氣，也開始懷疑這樣值得嫁嗎？奇葩貼文引發網友熱議，不少人看完一面倒求原PO放過男友。

一名女網友在「爆料公社App匿名公社」上發文表示，她和男友即將要結婚，考量到結婚的開銷很大，所以兩人決定要好好省錢，對此，原PO要求男友將每個月6萬元的薪水全數上繳，然後每周按時發放250元的生活費給對方。

女網友指出，5天250元應付三餐很夠用了！通常她都會煮晚餐，所以男友其實只要買早餐和午餐即可，只有偶爾工作太忙男友才需要自己去買晚餐，而且周末男友都會回家，待在家根本不會花到什麼錢，沒想到對方竟說「一周250元根本不夠買菸」，還稱自己僅有這個小確幸，什麼娛樂都沒有了，因為身上根本沒有錢。

女網友憤怒地說，每天早上買兩個三明治，一個早上吃、一個當午餐，公司裡面也有飲水機，所以不用額外買喝的，這樣算下來每天大概只會花個40元，5天下來也只要花200元，還有50元的額度可以自由運用。

女網友接著抱怨說，為了省錢她都不敢和朋友逛街，平常只能網購買便宜的包包與化妝品，連跟姐妹去吃下午茶都只能選很便宜的，結果男友還抱怨，讓她覺得扯爆了，對方還認為她在無理取鬧，於是兩人就開始冷戰，也讓原PO質疑這樣的男人該嫁嗎？

奇葩抱怨文曝光後引起熱烈討論，不少網友瘋狂砲轟原PO雙標，對男友苛刻到連吃的都只能買最便宜的，但自己還可以去吃下午茶，而且給男友的生活費少到一點娛樂都沒有，但自己卻可以去買化妝品和包包，最扯的是男友本來賺得比較多欸。「妳快去出家不要禍害其他男人了」、「不化妝會死嗎？不吃下午茶會死嗎？不買包包會死嗎？」、那怎麼不是妳2萬上繳給他，你們2人每周各拿250元用呢？」

對此，原PO也不甘示弱的回應反擊說大家不懂，他們共同存的錢要負擔水電房租，而她上網買的東西都很便宜，也是日常生活必需品，試問哪個女生不化妝？而且包包與衣服她都選最便宜的買了，下午茶也是每天省錢偶爾才吃；另外，她的公司會替員工訂餐，並直接從薪水裡扣，她平常早餐也都是一個三明治解決，偶爾甚至只要一顆茶葉蛋就夠了，男友公司沒員工餐又不是她可以決定的，難道這也是她的問題嗎？

但這樣的反擊卻讓網友看了更生氣，不少人無法理解，一個月薪2萬的人，要求月薪6萬的人每周只能花250元就超不合理的，感覺女生花不夠自己的錢，就用男友的錢；也有網友認為這個貼文內容實在太扯，忍不住質疑該不會是幻想文。

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