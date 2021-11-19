據IPCC氣候變遷第六次評估報告（AR 6）指出，升溫1.5度C難以避免，最劣情境甚至會升溫3.4度C，如何因應氣候變遷成了農業最大挑戰，台灣恐將面臨氣溫上升、水資源減少、災變天候增加等情境；農委會主委陳吉仲表示，如果跟民眾提淨零排放的重要性沒有什麼人會感受到，但如果向民眾提到如果氣候變遷，會影響所有農產品的價格，農委會目前科技計劃經費為4億元，今年會再跟科技會報辦公室爭取，針對氣候變遷、淨零排放所需經費再增4億元。

依台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫推估，未來的夏季會從現在的每年約130天成長為155至210天，冬季約70天減少為0至50天：最劣情境下，21世紀中、末，影響颱風個數將分別減少15％、55％，強颱比率將增加100％、50％。

農委會農試所所長林學詩表示，本世紀上升1.5度C避免不了，農業可用水資源恐怕短少10％、增加災變天候，因此篩選出耐低溫、耐高溫、抗逆境等品種十分重要，目前農試所初步篩選4品種，將提供給育苗人員，預計最快5年後就能推出相關品種。

農試所稻作研究室副研究員李長沛說，依菲律賓研究，夜間溫度每上升1度C，水稻就會減少10％的產量，因而如何建構出育種、田間管理策略將是農作物面臨調適的重點。

陳吉仲說，如果未做好調適工作，昂貴的蔬菜價格恐怕會變成常態，而且市場價格將如同中國大陸、日本一樣波動十分大，而氣候變遷的根本為溫室氣體排放，農委會因而在科技會報辦公室再爭取4億元經費投入淨零碳排、韌性農業的研發。

農委會後續將在「韌性農業計畫成果暨資訊交流平台」發表各項產業的系列主題，包括建置糧食安全及風險指標、農業生產逆境與有害生物發生之調適等，希望降低農業災損、穩定農產品供給及品質，減緩氣候變遷的衝擊。