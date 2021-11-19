國內近期物價頻傳漲價消息，行政院宣稱物價小組密切緊盯，經濟部已協調超市賣場等零售業者設置「平價專區」，但仍擋不住「漲」聲響起，不少連鎖業者宣布漲價。對此，民眾黨立委邱臣遠批評，政府至今還活在雲端上，不知民間疾苦，呼籲政府整體盤點供需端問題，並擬定配套措施穩定物價。

民生物資近期掀起一波漲價潮，行政院雖宣布天然氣和桶裝瓦斯凍漲至明年3月底，各大賣場也將設置民生物資平價專區，並會緊盯民生物價波動，若有異常會立即處理，但仍擋不住漲聲四起，速食業者麥當勞、鼎泰豐昨都宣布部分品項調漲。

對此，邱臣遠表示，低薪高物價的情況，對人民苦不堪言，政府卻常常活在雲端上，不知民間疾苦，例如主計總處主計長朱澤民聲稱一碗蚵仔麵線20元，行政院也認為目前物價波動幅度和緩，顯示行政官員跟民間消費指數認知有很大落差。

針對經濟部協調大賣場、超市等業者設置「平價專區」，邱臣遠批評，這是治標不治本的做法，作秀多於做事，政府稱近期物價上漲與國際原油、航運缺櫃等問題，屬於短期現象，請政府不要不知民間疾苦。

邱臣遠強調，通膨問題對民生有直接影響，更是行政部門要共同處理的嚴肅問題政府應該針對物價波動對症下藥，整體盤點配套措施，而不是甩鍋業者、消費者，這是不負責任的行為。